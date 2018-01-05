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Patrice Evra, Galatasaray'la sözleşme imzalamak için İstanbul'a geliyor!

Bonservisi elinde bulunan Fransız sol bek Patrice Evra'nın Galatasaray'la sözleşme imzalamak için bugün İstanbul'a geleceği iddia edildi

Patrice Evra, Galatasaray'la sözleşme imzalamak için İstanbul'a geliyor!

Sky Sports'un haberine göre; Galatasaray'ın devre arasındaki ilk transferi Patrice Evra olacak. Sarı-Kırmızılılar, 36 yaşındaki futbolcunun menaceri Pastorello’yu, transfer görüşmelerini sonlandırmak için İstanbul’a davet etti.

İtalyan menajerin bugün Galatasaraylı yöneticilerle bir araya geleceği haberin detaylarında yer alan en önemli bilgi oldu. Tarafların prensip anlaşmasına vardığı ve kontrat şartlarında anlaşma sağlanması durumunda bu transferin resmi imzaya dökülmesi bekleniyor.

Yapılacak sözleşmede imzaların ilk etapta sezon sonuna kadar atılacağı, sözleşmeye artı 1 yıl da opsiyon eklenmesinin gündemde olduğu bildirildi. Galatasaray, Fransız bek Patrice Evra’ya yarım sezon için 1 milyon 250 bin Euro teklif edecek. 

Marsilya ile bu sezon Fransa Lig 1'de 4 maça çıkan Patrice Evra, taraftarla kavga ettiği için kulüp tarafından sözleşmesi feshedilip gönderilmişti. /Habertürk
 

Etiketler; #Patrice Evra #Galatasaray #fransa
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