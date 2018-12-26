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Pemra Özgen yeniden grand slam sahnesinde

Avustralya Açık elemelerine katılma hakkı elde eden 32 yaşındaki milli tenisçi, 5,5 yıl sonra grand slam turnuvası için korta çıkacak.

Pemra Özgen yeniden grand slam sahnesinde

Tecrübeli tenisçi Pemra ÖzgenAvustralya Açık elemelerinde korta çıkmaya hak kazandı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2018'de gösterdiği başarılı performansla kadınlar dünya sıralamasında 240. basamağa yükselen 32 yaşındaki Pemra, Avustralya Açık elemelerinde mücadele etme hakkı elde etti.

Milli tenisçi, böylece 5,5 yıllık aranın ardından yeniden bir grand slam turnuvası için korta çıkacak.

Pemra, en son 2013 ABD Açık'ta eleme tablosunda ikinci tur oynamıştı.

Pemra Özgen, uzun bir aradan sonra yeniden en üst seviyede oynama şansı yakaladığı için büyük mutluluk duyduğunu belirterek, ''2018 benim için uzun ve iyi performans sergilediğim bir sezon oldu. Emeklerimin karşılığını almış olmak çok güzel. Orada bulunduğum her anın tadını çıkarıp, elimden gelenin en iyisini korta yansıtmak istiyorum.'' ifadelerini kullandı.

Sezonu 369. sırada açan ve oynadığı üç tekler finalinden bir şampiyonluk çıkaran Pemra, 129 sıra birden yükseldiği 2018'de oynadığı turnuvaların 13'ünde ise çeyrek final ve ötesini görmeyi başardı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Pemra Özgen #avustralya
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