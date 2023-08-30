Pendikspor, Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Pendikspor, Galatasaray ile yollarını ayıran Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna kattı.İşte kulüpten yapılan açıklamalar....

Pendikspor, Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna kattı
Pendikspor, Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna kattı

Kırmızı-beyazlı kulüp, 30 yaşındaki futbolcunun transferini sosyal medya hesabından duyururken, şu ifadeleri kullandı:

PENDİKSPOR, ALPASLAN ÖZTÜRK'Ü KADROSUNA KATTI

"Pendiksporumuz, tecrübeli savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk'ü renklerine bağladı. Ailemize hoş geldin Alpaslan Öztürk!"

Pendikspor, Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna kattı - Resim : 1

Göztepe'den 2021-2022 sezonu öncesinde Galatasaray'a transfer olan Alpaslan Öztürk, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Eyüpspor'da geçirmişti.

Eyüpspor formasıyla 18 maçta sahaya çıkan Öztürk, bu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşadı.

2022-2023 sezonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri Töreni düzenlendi2022-2023 sezonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri Töreni düzenlendiSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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