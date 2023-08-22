Pendikspor, Djaniny'i takibe aldı

Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, zorlu Beşiktaş deplasmanında aldığı 1 puanla moral kazanırken; transfer çalışmaları devam ediyor.

İstanbul ekibi, Trabzonspor'un yollarını ayırmaya çalıştığı Djaniny Semedo için beklemede.

Daha önce oyuncu tarafıyla görüşen ve olumlu görüş dönüş alan Pendikspor, tecrübeli forvet sözleşmesini feshettiği anda temaslarını hızlandıracak.

20 GOL 9 ASİST

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Sharjarh'da geçiren Djaniny ile Rizespor da ilgilenmişti. Djaniny, Trabzonspor kariyerinde çıktığı 94 maçta 20 gol atıp, 9 asist yaptı.