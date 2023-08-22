Pendikspor, Djaniny'i takibe aldı

Pendikspor, Trabzonspor'un yollarını ayırmaya çalıştığı Djaniny Semedo için beklemede. İstanbul ekibi, tecrübeli forvet sözleşmesini feshettiği anda temaslarını hızlandıracak.

Pendikspor, Djaniny'i takibe aldı
Pendikspor, Djaniny'i takibe aldı
Editör: Nihat Çarboğa
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Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, zorlu Beşiktaş deplasmanında aldığı 1 puanla moral kazanırken; transfer çalışmaları devam ediyor.

İstanbul ekibi, Trabzonspor'un yollarını ayırmaya çalıştığı Djaniny Semedo için beklemede.

Pendikspor, Djaniny'i takibe aldı - Resim : 1

Daha önce oyuncu tarafıyla görüşen ve olumlu görüş dönüş alan Pendikspor, tecrübeli forvet sözleşmesini feshettiği anda temaslarını hızlandıracak.

20 GOL 9 ASİST

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Sharjarh'da geçiren Djaniny ile Rizespor da ilgilenmişti. Djaniny, Trabzonspor kariyerinde çıktığı 94 maçta 20 gol atıp, 9 asist yaptı.

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# Djaniny # Trabzonspor # Pendikspor
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