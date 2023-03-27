Pendikspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Keçiörengücü ise ligde oynadığı 27 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Keçiörengücü, topladığı 47 puanla 6. sırada yer alıyor.