Pendikspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Pendikspor ile Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Peki Pendikspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Pendikspor - Keçiörengücü maçı saat kaçta? Pendikspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 29. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Pendikspor ile Keçiörengücü karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Pendikspor, ligde oynadığı 26 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Denizlispor'u 2-1 ile mağlup etmeyi başaran Pendikspor, topladığı 47 puanla 5. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Keçiörengücü ise ligde oynadığı 27 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Keçiörengücü, topladığı 47 puanla 6. sırada yer alıyor.
PENDİKSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 29. haftasındaki Pendikspor - Keçiörengücü maçı 28 Mart Salı günü oynanacak.