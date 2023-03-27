Pendikspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Pendikspor ile Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Peki Pendikspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Pendikspor - Keçiörengücü maçı saat kaçta? Pendikspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda?

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Pendikspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 29. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Pendikspor ile Keçiörengücü karşı karşıya gelecek.

Pendikspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Pendikspor, ligde oynadığı 26 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Denizlispor'u 2-1 ile mağlup etmeyi başaran Pendikspor, topladığı 47 puanla 5. sırada yer alıyor.

Pendikspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Keçiörengücü ise ligde oynadığı 27 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Keçiörengücü, topladığı 47 puanla 6. sırada yer alıyor.

Pendikspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

PENDİKSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

1. Lig'in 29. haftasındaki Pendikspor - Keçiörengücü maçı 28 Mart Salı günü oynanacak.