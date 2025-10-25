Pendikspor Serik Spor maçı canlı izle! Bein Sports 2 ve TRT Spor yayın bilgileri, maç saati ve canlı skor

Trendyol 1. Lig’de heyecan sürüyor. Pendikspor ile Serik Spor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler maç saati, yayın kanalı ve canlı izleme bilgilerini araştırıyor. İşte Pendikspor Serik Spor maçı canlı yayın detayları...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Trendyol 1. Lig karşılaşmasında heyecan devam ediyor. Pendikspor ile Serik Spor, 25 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da karşı karşıya gelecek.

Futbolseverler, maçın yayın saati, kanalı ve canlı izleme linkini araştırıyor.
Pendikspor Serik Spor karşılaşması, Bein Sports 2 ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyenler için yayıncı kuruluşların resmi platformları üzerinden erişim sağlanabiliyor.

NOT: Bein Sports, TRT Spor, S Sport ve EXXEN gibi platformlarda yayınlanan maçları izleyebilmek için bu kuruluşların resmi üyelik sistemleri üzerinden giriş yapılması gerekmektedir.

Pendikspor BeIN Sports
