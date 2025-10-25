Pendikspor Serik Spor maçı canlı izle! Bein Sports 2 ve TRT Spor yayın bilgileri, maç saati ve canlı skor

Trendyol 1. Lig karşılaşmasında heyecan devam ediyor. Pendikspor ile Serik Spor, 25 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da karşı karşıya gelecek.

Futbolseverler, maçın yayın saati, kanalı ve canlı izleme linkini araştırıyor.

Pendikspor Serik Spor karşılaşması, Bein Sports 2 ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyenler için yayıncı kuruluşların resmi platformları üzerinden erişim sağlanabiliyor.

NOT: Bein Sports, TRT Spor, S Sport ve EXXEN gibi platformlarda yayınlanan maçları izleyebilmek için bu kuruluşların resmi üyelik sistemleri üzerinden giriş yapılması gerekmektedir.