Pep Guardiola'dan Filistin'e destek: "Filistin'de yaşanmayan tek şey insanlık!"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Perşembe akşamı İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen bir yardım etkinliğinde Filistinli çocuklara destek verdi.

Palau Sant Jordi'de gerçekleştirilen "Act x Palestine" (Filistin İçin Harekete Geç) konserinde sahneye çıkan tecrübeli teknik adam, boynuna taktığı siyah-beyaz kefiyeyle dünya kamuoyuna seslendi. Guardiola, Gazze'deki duruma ilişkin sert eleştirilerde bulunurken mevcut tabloyu "insanlığın bittiği yer" olarak tanımladı.

'ONLARI YALNIZ BIRAKTIK'

Sahneye çıktığı andan itibaren yoğun ilgi gören ve üç dakika süren konuşması boyunca ayakta alkışlanan Guardiola, özellikle ailesini kaybeden çocukların yaşadıklarına vurgu yaptı. İspanyol teknik adam konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Son iki yıldır sosyal medyada, televizyonda gördüğümüz o görüntüleri; enkazın arasında kendini kaydeden, 'Annem nerede?' diye yalvaran ve annesinin öldüğünü henüz bilmeyen o çocuğu gördüğümde ne düşündüğümüzü düşünüyorum. Ve hep şunu düşünüyorum: Onlar ne düşünüyor olmalı? Bence onları yalnız bıraktık, terk ettik."

Tecrübeli çalıştırıcı, "Güçlüler korkak; çünkü masum insanları öldürmeleri için başka masum insanları gönderiyorlar... Kendileri ise hava soğukken ısıtmalı, sıcakken klimalı evlerinde oturuyorlar." dedi.

Filistin'deki durumun vicdani bir mesele olduğunu belirten Guardiola, "Tüm bunlar sadece insanlıkla ilgili. Ki bu da Filistin'de yaşanmayan tek şey." ifadelerini kullanarak kürsüden indi.