Peres'den Fenerbahçe'ye 115 miyonluk darbe

Yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalması beklenen Peres, sakatlanmasaydı Santos'a transferi gerçekleşecek ve sarı-lacivertli kulüp 4 milyon Euro (Yaklaşık 115 milyon TL) bonservis geliri elde edecekti.

MARSILYA'DA 1 MAÇ KAÇIRDI

Ancak oyuncu ile ilgili yaşanan son gelişmeler tüm hesapları bozdu. Bunun üzerine yönetim, plan değişikliğine giderek futbolcunun lisansını dondurma kararı aldı.

Satışı ise ara transfer dönemine kaldı. Geçen yıl 5.2 milyon Euro'ya Marsilya'dan alınan Peres, Fransız kulübünde sadece 1 maçta sakatlık nedeniyle oynayamamıştı. Fenerbahçe'de futboldan uzak kaldığı süre 185 gün oldu. Yeni sakatlığı ile birlikte bu süre 275 günü bulacak.