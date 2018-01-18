Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 12. hafta maçında deplasmanda İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibine 65-64 yenildi.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 12. hafta maçında deplasmanda İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibine 65-64 yenildi.



Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen sarı-lacivertli ekip, 3. mağlubiyetini yaşadı. Perfumerias Avenida ise 6. galibiyetini aldı.



Salamanca kentindeki Pabellon Wurzburg Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk çeyreğini 20-14 üstün geçtiği karşılaşmada soyunma odasına 33-26 önde gitti.



Maçın ikinci yarısında toparlanan Fenerbahçe, oldukça üstün oynadığı 3. çeyreği 45-44 önde tamamladı.



Sarı-lacivertliler, çekişmeli geçen son periyotta üstünlüğünü koruyamadı ve İspanyol temsilcisi parkeden 65-64 galip ayrıldı.