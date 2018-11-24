Dakikada 765 nota vuruşuyla ‘Dünyanın en hızlı piyanisti’ olarak Guinness Rekorlar Kitabına giren Peter Bence, İzmir’den rüzg^sr gibi geçti. Işık şovu eşliğinde sahne alan Bence, performansıyla İzmirli sanatseverleri büyüledi.

Piyanodaki sürati nedeniyle dünyanın en hızlı koşucusu Jamaikalı atlet Usain Bolt'a benzetilen, dünyaca ünlü piyanist Peter Bence, İzmir’de müzikseverlerin karşısına çıktı.



İzmirliler dakikada 765 nota vuruşuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren virtüöz piyanist Bence'i izlemek Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ni doldurdu. Bence, İzmirlilere unutulmaz bir gece yaşattı.



Türkiye'de ilk kez İzmir'de sahneye çıkan genç sanatçı, konserinde önemli filmler için bestelediği müzikleri de çaldı.



300 milyondan fazla Youtube görüntülenmesi yakalayan Peter Bence, klasik ve popüler müzik arasındaki sınırları kaldıran tarzı, sıcak tavırları ve ışık şovuyla da sanatseverlerden tam not aldı.



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