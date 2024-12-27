PFDK açıkladı: Arda Turan'ın cezası belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig ekiplerine ve bazı teknik isimlere çeşitli cezalar verdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
PFDK açıkladı: Arda Turan'ın cezası belli oldu
Yayınlanma:

Eyüpspor-Fenerbahçe maçında, ev sahibi Eyüpspor’a çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 300 bin TL, diğer maddelerden dolayı ise toplamda 130 bin 500 TL ceza verildi. Teknik direktör Arda Turan’a ise 1 maç men cezası ile birlikte 58 bin 500 TL para cezası uygulandı.

Kayserispor, Galatasaray karşılaşmasında farklı maddelerden toplamda 853 bin 500 TL para cezası alırken, Galatasaray’a ise saha olayları ve çirkin tezahüratlar nedeniyle 468 bin TL ceza kesildi.

Hatayspor’a 47 bin 250 TL, Adana Demirspor’a ise 300 bin TL para cezası verildi. Hataysporlu futbolcu Cengiz Demir, “ciddi faul” gerekçesiyle 3 maç men cezası aldı. Ayrıca Trabzonspor Antrenörü Gökhan Kandemir, “sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle 58 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı.

Asgari ücretle ilgili yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandıAsgari ücretle ilgili yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandıEkonomi
Akıllara durgunluk veren olay: Eve servis uyuşturucu ilanıAkıllara durgunluk veren olay: Eve servis uyuşturucu ilanıGündem
Arda Turan ceza
Günün Manşetleri
14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Narin'in amcası Salim Güran'ın savunması ortaya çıktı
Sağlık Bakanı'ndan atamalarla ilgili açıklama
Şafak vakti 25 adrese baskın
Yurt genelinde Kalkan-36 operasyonu
8 ilde kar yağışı başlıyor!
Asgari ücretle ilgili yeni gelişme
Al-Shabab, Fatih Terim'i resmen açıkladı
Sadettin Saran, ifadeye çağrıldı
Netanyahu'dan Yemen saldırılarıyla ilgili açıklama
Çok Okunanlar
8 ilde kar yağışı başlıyor! 8 ilde kar yağışı başlıyor!
İslam Memiş'ten altın için kritik uyarılar: "Sakın bunları yapmayın!" İslam Memiş'ten altın için kritik uyarılar: "Sakın bunları yapmayın!"
Meteoroloji’den Ankara için uyarı: 27 Aralık hava durumu Meteoroloji’den Ankara için uyarı: 27 Aralık hava durumu
Morgan Stanley'in raporunda asgari ücret ve faiz indirimine dair çarpıcı tahmin Morgan Stanley'in raporunda asgari ücret ve faiz indirimine dair çarpıcı tahmin
Ünlü oyuncu 16 yaşında hayatını kaybetti Ünlü oyuncu 16 yaşında hayatını kaybetti