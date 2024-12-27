PFDK açıkladı: Arda Turan'ın cezası belli oldu

Eyüpspor-Fenerbahçe maçında, ev sahibi Eyüpspor’a çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 300 bin TL, diğer maddelerden dolayı ise toplamda 130 bin 500 TL ceza verildi. Teknik direktör Arda Turan’a ise 1 maç men cezası ile birlikte 58 bin 500 TL para cezası uygulandı.

Kayserispor, Galatasaray karşılaşmasında farklı maddelerden toplamda 853 bin 500 TL para cezası alırken, Galatasaray’a ise saha olayları ve çirkin tezahüratlar nedeniyle 468 bin TL ceza kesildi.

Hatayspor’a 47 bin 250 TL, Adana Demirspor’a ise 300 bin TL para cezası verildi. Hataysporlu futbolcu Cengiz Demir, “ciddi faul” gerekçesiyle 3 maç men cezası aldı. Ayrıca Trabzonspor Antrenörü Gökhan Kandemir, “sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle 58 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı.