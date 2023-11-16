PFDK, Ali Koç'a Ceza

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a verilen ceza hakkında; "FENERBAHÇE A.Ş. başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ’un, 03.11.2023 tarihinde bir TV programında ve 05.11.2023 tarihinde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu’nda yapmış olduğu konuşmalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 210.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştit." açıklaması yapıldı.

Ertuğrul Doğan'a da Hak Mahrumiyeti Cezası

PFDK, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a yaptığı açıklamalardan dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ve 410 bin TL para cezası verdi.

Beşiktaş ve Ahmet Nur Çebi'ye Para Cezası

Ayrıca Beşiktaş Kulübü'ne ve Başkan Ahmet Nur Çebi'ye açıklamaları sebebiyle ayrı ayrı 200'er bin TL ceza verdi.