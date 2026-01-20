PFDK, Burak Yılmaz'a 3 maç men cezası verdi

PFDK'nın gerçekleştirdiği toplantıda en dikkat çekici karar, Gaziantep FK cephesine yönelik oldu. 13 Ocak 2026 tarihinde oynanan Gaziantep FK-Kocaelispor müsabakasında yaşanan olaylar, teknik direktör Burak Yılmaz'a pahalıya patladı. Kurul, müsabaka görevlilerine yönelik eylemleri nedeniyle Yılmaz'a 3 maç ceza verdi.

Konuyla ilgili kurulun resmi açıklaması şu şekilde: "Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz'ın, 13.01.2026 tarihinde oynanan Gaziantep FK-Kocaelispor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka görevlilerine yönelik ihraç öncesi ve ihraç sonrası hakaret ve tehdidi nedeniyle FDT'nin 41/1-c, 36/5-c, 35/4. ve 10/2. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 80 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)"

GAZİANTEP FK'DA BİR CEZA DA SAHAYA

Aynı karşılaşmada yaşanan bir diğer disiplin ihlali ise saha içinde gerçekleşti. Gaziantep FK forması giyen Tayyip Talha Sanuç, rakibine yaptığı sert müdahale nedeniyle cezalandırıldı.

Kararda şu ifadelere yer verildi: "Aynı müsabakada Gaziantep FK sporcusu Tayyip Talha Sanuç'un, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,"

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'YE TRİBÜN UYARISI

Kurul, Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden iki dev kulüp, Galatasaray ve Fenerbahçe için de benzer kararlar aldı. Her iki kulüp de deplasmanda oynadıkları maçlardaki taraftar tezahüratları nedeniyle ihtar aldı.

Galatasaray ile ilgili karar metni şöyle: "Galatasaray'ın, 13.01.2026 tarihinde oynanan Fethiyespor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,"

Fenerbahçe ile ilgili karar metni ise şu şekilde: "Fenerbahçe'nin, 14.01.2026 tarihinde oynanan Beyoğlu Yeni Çarşı-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,"

METİN DİYADİN DE CEZALANDIRILDI

14 Ocak 2026 tarihindeki Antalyaspor maçı sonrası dosyası incelenen Diyadin hakkında şu karar verildi: "Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Metin Diyadin'in, 14.01.2026 tarihinde oynanan Antalyaspor-Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 80bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."