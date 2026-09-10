PFDK cezaları açıkladı! Vlahovic’e 1 maç men

PFDK, bugün gerçekleştirdiği toplantının ardından dokuz ayrı müsabakaya ilişkin cezaları kamuoyuyla paylaştı.

4 Eylül 2026'da oynanan İstanbul Başakşehir FK-Galatasaray müsabakasında, Başakşehir Teknik Sorumlusu Nuri Şahin, hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 100 bin TL para cezasına çarptırıldı. Aynı karşılaşmada Başakşehir sporcusu Umut Dilan Bozok, rakip oyuncuya yönelik ciddi faulü sebebiyle 2 resmi müsabakadan men edildi.

Galatasaray tarafında ise taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gündeme geldi. Bu eylemin aynı sezon içinde kulübün misafir olduğu ikinci müsabakada tekrarlanması nedeniyle Galatasaray'a 200 bin TL para cezası verildi; çirkin tezahüratta bulunan misafir tribün Kuzey Üst E ve Kuzey Alt E bloklarındaki seyircilerin elektronik biletleri, kulübün bir sonraki deplasman maçına girişlerini engelleyecek şekilde bloke edildi. Galatasaray idarecisi Metin Öztürk hakkında, maç sonrası medyaya yaptığı ve futbolun itibarını zedelediği öne sürülen açıklamalar nedeniyle kurula sevk yapılmıştı; ancak PFDK bu konuda ceza tayinine yer olmadığına hükmetti.

Galatasaray'ın akredite edilmedikleri alanlarda bulunan üç görevlisi de cezadan payını aldı. Masörler Batuhan Erkan, Ozan Abaylı ve Serdal Yılmaz ile kulüp görevlisi Mestan Hüseyin Çilekçi, talimatlara aykırılık gerekçesiyle ayrı ayrı 50'şer bin TL para cezasına çarptırıldı.

HAKEME TEPKİ GÖSTEREN ANTRENÖRE CEZA YAĞDI

5 Eylül'de oynanan Erzurumspor FK-Konyaspor maçında, Erzurumspor antrenörü Ziya Akçeken'in hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi de PFDK gündemine geldi. Akçeken, 1 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile birlikte 100 bin TL para cezasına mahkûm edildi.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE İKİ TARAFA DA AĞIR CEZA

5 Eylül'de oynanan ve gündemi uzun süre meşgul eden Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde her iki kulüp de büyük cezalar aldı. Fenerbahçe, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 280 bin TL para cezasına çarptırılırken, çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle Spor Toto tribün C-D-E, Maraton Üst tribün A-B-C-H ve Kuzey tribün C-D-E bloklarındaki seyircilerin biletleri, kulübün bir sonraki ev sahibi olacağı maça girişlerini engelleyecek şekilde bloke edildi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında, maç sonrası medyaya yaptığı açıklamalarda futbolun ve kurumların itibarını zedelediği gerekçesiyle kurula sevk yapılmıştı; PFDK bu başvuruda da ceza tayinine yer olmadığına karar verdi. Buna karşılık Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, maç sonrası flaş röportajda sarf ettiği ve futbolun itibarını zedelediği değerlendirilen sözleri nedeniyle oy çokluğuyla 500 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Beşiktaş cephesinde de benzer bir tablo yaşandı. Taraftarların saha olaylarına karışması nedeniyle kulübe 280 bin TL ceza kesilirken, çirkin tezahüratın bu sezon misafir kulüp olarak oynanan maçlarda ikinci kez tekrarlanması sebebiyle ayrıca 200 bin TL para cezası uygulandı. Kuzey tribünü G, H, O, P bloklarında yer alan misafir taraftarların biletleri, Beşiktaş'ın bir sonraki deplasman maçına girişlerini engelleyecek biçimde bloke edildi. Kulüp, stat merdiven boşluklarını boş bırakmadığı gerekçesiyle de 75 bin TL para cezasına çarptırıldı. Sportif tarafta ise Dusan Vlahovic, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 100 bin TL para cezası aldı.

KASIMPAŞA VE KOCAELİSPOR'A DA CEZA ÇIKTI

6 Eylül'de oynanan Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında, Kasımpaşa taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı gündeme geldi. Bu eylemin sezon içinde ev sahibi kulüp olarak ilk kez yaşanması nedeniyle Kasımpaşa'ya ihtar cezası verildi; Kapalı tribün C blokta yer alan seyircilerin biletleri de kulübün bir sonraki ev sahibi maçına girişlerini engelleyecek şekilde bloke edildi. Aynı müsabakada Kasımpaşa antrenörü İlker Püren, hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle 3 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 100 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Yine 6 Eylül'de oynanan Kocaelispor-Samsunspor maçında ise Kocaelispor Kulübü, zaman çizelgesine uygun hareket etmediği için talimatlara aykırılıktan 280 bin TL para cezası aldı.

6 Eylül'de oynanan Trabzonspor-Gençlerbirliği maçı öncesinde Trabzonspor'un resmi X hesabından yapılan ve futbolun itibarını zedelediği ileri sürülen paylaşım nedeniyle hem kulüp hem de Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan hakkında kurula sevk yapılmıştı. PFDK, her iki başvuruda da ceza tayinine yer olmadığına karar verdi. Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Metin Diyadin hakkında da, maç sonrası flaş röportaj ve basın toplantısındaki açıklamaları gerekçesiyle sevk yapılmış, ancak kurul burada da ceza vermedi.

GÖZTEPE'DE TARAFTARA İHTAR, OYUNCUYA MEN CEZASI

7 Eylül'de oynanan Göztepe-Gaziantep Futbol Kulübü maçında, Göztepe taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı bu sezon ev sahibi kulüp olarak ilk kez yaşandığı için kulübe ihtar cezası verildi. Doğu tribünü Doğu 213, Güney tribünü Güney 219 ve Kuzey tribünü Kuzey 207 bloklarındaki seyircilerin biletleri, Göztepe'nin bir sonraki ev sahibi maçına girişlerini engelleyecek şekilde bloke edildi. Müsabakada Göztepeli futbolcu Ogün Bayrak, rakip oyuncuya yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası aldı.