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PFDK'dan 10 Süper Lig kulübüne ihtar

PFDK'dan 10 Süper Lig kulübüne ihtar

PFDK'dan 10 Süper Lig kulübüne ihtar

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK tarafından, Galatasaray, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Akhisarspor, Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor, Çaykur Rizespor ve Evkur Yeni Malatyaspor'a ihtar verildi. 

Açıklamada, bu 10 kulübün TFF'ye tescilli olmayan menajerlerle çalışılması gerekçesiyle ihtar verildiği belirtildi. 

Trabzonspor, Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Bursaspor kulüpleri vizesi olmayan menajerle çalışılması nedeniyle ayrıca ihtar aldı.  

Öte yandan, Spor Toto 1. Lig'den de Gençlerbirliği, Gazişehir Gaziantep, Kardemir Karabükspor ve Osmanlıspor kulüplerine de ihtar verildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #pfdk #süper lig
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