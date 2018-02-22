Fenerbahçe'ye 250, Galatasaray'a 100, Atiker Konyaspor'a 80, Kayserispor'a 20 ve Beşiktaş'a 9 bin lira para cezası verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 5 kulübe para cezası verdi.



Kurulun, TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta maçlarında yaşanan disiplin ihlalleri gerekçesiyle Fenerbahçe'ye 250, Galatasaray'a 100, Atiker Konyaspor'a 80, Kayserispor'a 20 ve Beşiktaş'a 9 bin lira para cezası verildiği bildirildi.



PFDK'nin ayrıca çeşitli sebeplerle Fenerbahçe, Kayserispor ve Atiker Konyaspor taraftarlarına yönelik, elektronik bilet bloke cezaları verdiği ifade edildi.



Açıklamada, Beşiktaş Antrenörü Şeref Çiçek'e, Atiker Konyaspor maçında ihraç öncesi ve sonrası hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin lira para cezası uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.



Gençlerbirliği maçında doğrudan kırmızı kart gören Göztepeli oyuncu Adama Traore'nin, rakibine yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi maçtan men edildiği belirtildi.



Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 20, Grandmedical Manisaspor'a da 10 bin lira para cezası verildiği, iki takımın bazı taraftarlarına ise elektronik bilet bloke cezası uygulandığı ifade edildi. İstanbulspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'a 7 bin 500, Çaykur Rizesporlu oyuncu Koray Altınay'a ise 6 bin 500 lira para cezası verildiği aktarıldı.



