PFDK, çeşitli nedenlerden dolayı Beşiktaş ve Galatasaray'a 15'er, Fenerbahçe'ye ise 50 bin lira para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye para cezası verilmesini kararlaştırdı.



TFF'den yapılan açıklamaya göre ligin 16. haftasında oynanan karşılaşmalardaki saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle PFDK; Beşiktaş ve Galatasaray'a 15'er, Fenerbahçe'ye ise 50 bin lira para cezası verdi.



Kurul, ayrıca Beşiktaş'ın Osmanlıspor ile oynadığı maçtaki çirkin ve kötü tezahürattan dolayı maraton doğu üst ve alt, kuzey kale arkası üst ile alt tribünlere giriş yapan bazı siyah-beyazlı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi kararı aldı.



Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'a 30 bin lira para cezası veren kurul, Atiker Konyaspor ile Demir Grup Sivasspor'un 15'er, Kardemir Karabükspor'un da 9 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.



Kurul tarafından TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'a 20 bin, Çaykur Rizespor'a 10 bin ve Samsunspor'a da 4 bin 500 lira ceza verildi.



TFF 1. Lig'de yer alan Gaziantepspor'un oyuncusu Zeki Sinanoğlu'na 3 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 lira ceza verilirken, Elazığspor Kulübü Başkanı Sedat Karataş'ın da 30 gün hak mahrumiyeti ve 15 bin lira para cezası alması yönünde karar alındı.