Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Jose Fernandao'ya 2 maç ceza verdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçeli futbolcu Fernandao'ya, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'la yaptıkları derbide "taraftarlara yönelik hakareti" nedeniyle 2 maç ceza verildiği bildirildi.



Brezilyalı futbolcuya ayrıca 13 bin lira para cezası verildiği de aktarıldı.



Fernandao, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'la yapacakları maçta ve Süper Lig'in 24. haftasındaki Teleset Mobilya Akhisarspor mücadelesinde forma giyemeyecek.