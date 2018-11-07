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PFDK'dan Galatasaray'a bir ceza daha
PFDK'dan Galatasaray'a bir ceza daha

PFDK'dan Galatasaray'a bir ceza daha

Fatih Terim ve Mustafa Cengiz dün yaptıkları açıklamadan dolayı bir ceza daha geldi

PFDK'dan Galatasaray'a bir ceza daha

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle yeniden PFDK'ye sevk edildi.

TFF'nin açıklaması şöyle:

Hukuk Müşavirliği'nce 07.11.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 06.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü BaşkanıMUSTAFA CENGİZ'in 06.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan ve 06.11.2018 tarihinde medyada yapmış olduğu röportajındaki "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu FATİH TERİM'in 06.11.2018 tarihinde medyada yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Etiketler; #pfdk #ceza #Galatasaray
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