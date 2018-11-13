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PFDK'dan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'e yeni ceza

PFDK, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e 60 gün hak mahrumiyeti, teknik direktör Fatih Terim'e de 3 maç men cezası verdi.

PFDK'dan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'e yeni ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 3 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Terim'e sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 14 bin lira para cezası kesti.

Fenerbahçe derbisinden sonra 7 maç ceza verilen, Kayserispor karşılaşmasıyla birini çeken Fatih Terim, 9 müsabakada daha takımının başında yer alamayacak.

Kurul, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e ise 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin lira para cezası uyguladı.

PFDK, ayrıca Galatasaray Kulübüne ise resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulması nedeniyle 135 bin lira para cezası uygulanmasına hükmetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #pfdk #mustafa cengiz #fatih terim
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