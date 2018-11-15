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PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne ceza

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor Toto Süper Lig'den 3 kulübe çeşitli cezalar verdi.

PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 3 kulübe çeşitli cezalar verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Trabzonspor'a, Evkur Yeni Malatyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 45 bin lira para cezası uyguladı. PFDK, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan bordo-mavili taraftarların bir sonraki dış saha maçı için elektronik biletlerinin bloke edilmesini kararlaştırdı.

PFDK, Kayserispor'u Galatasaray maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 40 bin, Bursaspor'u da Kasımpaşa ile yaptığı müsabakada aynı gerekçeyle 20 bin lira para cezasına çarptırdı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #pfdk #spor toto süper lig
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