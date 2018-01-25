Kurul; Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Atiker Konyaspor, Kayserispor ve Göztepe'yi çeşitli cezalara çarptırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 7 kulübe çeşitli cezalar verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Fenerbahçe'ye Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Göztepe ile oynadığı karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 150 bin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından ötürü 45 bin, sarı-lacivertli taraftarları neden olduğu saha olayları nedeniyle de 15 bin, toplam 210 bin lira para cezası verdiği belirtildi. Bu karşılaşmada çirkin ve kötü tezahüratta bulunan sarı-lacivertli taraftarların bir sonraki iç saha müsabakasına girişlerinin bloke edildiği kaydedildi.

Aynı müsabakada taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden ile merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı Göztepe'ye toplam 45 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.

Kurulun, Galatasaray'a da Kayserispor ile deplasmanda oynadığı maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından ötürü toplam 30 bin, aynı müsabakada Kayserispor'a da taraftarlarının neden olduğu saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve görevli olmayan kişilerin akredite alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedenleriyle toplam 105 bin lira para cezası verdiği açıklandı.

Beşiktaş'a da deplasmanda Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 15 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Trabzonspor'a da Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynadığı mücadelede taraftarlarının sebep olduğu saha olayları ve taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ayrıca bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı toplam 170 bin lira para cezası verildiği duyuruldu. Aynı müsabakada Atiker Konyaspor'a da taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 60 bin lira para cezası verildiği aktarıldı. Aynı karşılaşmada çirkin ve kötü tezahüratta bulunan yeşil-beyazlı taraftarların bir sonraki iç saha müsabakasına girişlerinin bloke edildiği kaydedildi.

Atiker Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar da sportmenliğe aykırı açıklamasından dolayı 10 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.



Ali Turan ve Fofana'ya 2'şer maç ceza

Kurul ayrıca, Aytemiz Alanyaspor'un Malili oyuncusu Mamadou Fofana'ya Kasımpaşa maçındaki, Atiker Konyasporlu Ali Turan'a da Trabzonspor karşılaşmasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle 2'şer maç ceza verildiğini bildirdi.

