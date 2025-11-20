PFDK duyurdu: Bahis oynayan 638 futbolcunun daha cezası açıklandı

Türkiye futbolunda yasa dışı bahis soruşturmasının yansımaları devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis oynadığı tespit edilen 3. Lig'deki tam 638 futbolcuya, 45 günden 1 yıla kadar değişen sürelerde hak mahrumiyeti cezaları verildiğini duyurdu.

Futbol kamuoyunun dikkatle takip ettiği yasa dışı bahis iddialarına ilişkin disiplin süreci, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülüyor.

Bu süreç kapsamında, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 3. Lig müsabakalarında görev alan yüzlerce futbolcu hakkında verilen cezaları açıkladı.

638 OYUNCUYA 12 AYA KADAR CEZA

PFDK'nın resmi duyurusuna göre, bahis oynadıkları kesinleşen 638 futbolcuya ciddi disiplin cezaları uygulandı. Verilen cezaların süresi, kusur ve ihlalin derecesine bağlı olarak 45 gün ile 12 ay (1 yıl) arasında değişen hak mahrumiyeti cezası olarak belirlendi.

