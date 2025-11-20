PFDK duyurdu: Bahis oynayan 638 futbolcunun daha cezası açıklandı

Futbol kamuoyunun dikkatle takip ettiği yasa dışı bahis iddialarına ilişkin disiplin süreci, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülüyor.

Bu süreç kapsamında, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 3. Lig müsabakalarında görev alan yüzlerce futbolcu hakkında verilen cezaları açıkladı.

638 OYUNCUYA 12 AYA KADAR CEZA

PFDK'nın resmi duyurusuna göre, bahis oynadıkları kesinleşen 638 futbolcuya ciddi disiplin cezaları uygulandı. Verilen cezaların süresi, kusur ve ihlalin derecesine bağlı olarak 45 gün ile 12 ay (1 yıl) arasında değişen hak mahrumiyeti cezası olarak belirlendi.