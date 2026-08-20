PFDK’dan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a ceza! İşte tüm kararlar

PFDK'nın bugün yaptığı toplantıda alınan kararlara göre, 15 Ağustos'ta oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının ardından medyaya açıklama yapan Fenerbahçe idarecisi Mahmut Nedim Uslu, futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik ifadeleri nedeniyle FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca oy çokluğuyla 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin TL para cezasıyla cezalandırıldı.

Aynı müsabakada Fenerbahçe, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT'nin 49/3. maddesi ve 13. maddenin uygulanması suretiyle 75 bin TL, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 280 bin TL para cezasına çarptırıldı. Kulüp ayrıca, sezonda misafir takım olarak ilk kez çirkin ve kötü tezahürata neden olması nedeniyle FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası aldı.

ÇORUM FK OYUNCUSUNA 2 MAÇ MEN CEZASI

14 Ağustos'ta oynanan Galatasaray-Çorum FK maçında rakip oyuncuya ciddi faul yapan Çorum FK sporcusu Alexandros Kyziridis, FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası aldı.

Aynı müsabakada Çorum FK, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca ise Misafir Tribün 418, 419 ve 420 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kartlarının bloke edilerek bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesi cezasını aldı. Kulüp, zaman çizelgesine uygun hareket etmemesi nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 280 bin TL para cezasına da çarptırıldı.

Galatasaray ise aynı müsabakada taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca Güney Tribün 119, 120, Kuzey Tribün 105, 106 ve 107 numaralı bloklardaki seyircilerin kartlarının bloke edilerek bir sonraki ev sahibi müsabakasına girişlerinin engellenmesi cezasını aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, zaman çizelgesine uygun hareket etmemesi nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 280 bin TL para cezasına çarptırıldı.

15 Ağustos'ta oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor maçında Trabzonspor, sezonda misafir kulüp olarak ilk kez çirkin ve kötü tezahürata neden olması nedeniyle FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası aldı.

15 Ağustos'ta oynanan Gaziantep Futbol Kulübü-Corendon Alanyaspor maçında Gaziantep Futbol Kulübü hakkında talimatlara aykırılık nedeniyle kurula sevk yapılmış olmasına rağmen, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verildi. Ancak aynı müsabakada kulüp, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca Güney Kale Arkası Alt C blokta yer alan seyircilerin kartlarının bloke edilerek bir sonraki ev sahibi müsabakasına girişlerinin engellenmesi cezasını aldı.

16 Ağustos'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK maçında ev sahibi Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca Güney Alt Tribün 123 numaralı blokta yer alan seyircilerin kartlarının bloke edilmesi cezasını aldı. Kulüp ayrıca merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 150 bin TL, stadyumdaki koltukların numaralandırılmamasından dolayı FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 280 bin TL, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca da 280 bin TL para cezasına çarptırıldı. Deplasman takımı Erzurumspor FK ise taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca Misafir Tribün 210 numaralı blokta yer alan seyircilerin kartlarının bloke edilerek bir sonraki misafir müsabakasına girişlerinin engellenmesi cezasını aldı.

16 Ağustos'ta oynanan Beşiktaş-Eyüpspor maçında Beşiktaş, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca Kuzey Alt Tribün 108-109 ve Kuzey Üst Tribün 408 numaralı bloklardaki seyircilerin kartlarının bloke edilerek bir sonraki ev sahibi müsabakasına girişlerinin engellenmesi cezasını aldı. Eyüpspor Kulübü ise aynı müsabakada zaman çizelgesine uygun hareket etmemesi nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 280 bin TL para cezasıyla cezalandırıldı.

17 Ağustos'ta oynanan Samsunspor-Göztepe maçında Samsunspor, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca Güney Üst Tribün 205 ve Kuzey Alt Tribün 122 numaralı bloklardaki seyircilerin kartlarının bloke edilmesi cezasını aldı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NE MERDİVEN BOŞLUĞU CEZASI

15 Ağustos'ta oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında ev sahibi Gençlerbirliği Kulübü, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 150 bin TL para cezasına çarptırıldı.

16 Ağustos'ta oynanan Başakşehir-Kocaelispor maçında Kocaelispor Kulübü, temsilcisinin stadyum denetimine katılmaması nedeniyle talimatlara aykırılıktan FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 280 bin TL para cezası aldı.

15 Ağustos'ta oynanan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçında Konyaspor Kulübü hakkında, stadyuma usulsüz seyirci alındığı gerekçesiyle kurula sevk yapılmış olmasına rağmen, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.