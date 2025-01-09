PFDK’dan Süper Lig Kulüplerine para cezası yağdı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'de mücadele eden 5 kulübe çeşitli nedenlerle para cezaları verdi.  TFF'nin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Beşiktaş, Galatasaray, Göztepe, Samsunspor ve Trabzonspor'un cezalara çarptırıldığı duyurdu

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
PFDK’dan Süper Lig Kulüplerine para cezası yağdı!
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Kurul, Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında oynanan maçta, taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve çirkin tezahürat nedeniyle siyah-beyazlı kulübe toplam 828 bin lira para cezası verdi.

Galatasaray, farklı gerekçelerle toplam 795 bin lira ceza aldı. Trabzonspor ise çeşitli ihlaller nedeniyle 726 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Göztepe'ye 670 bin 500 lira ceza uygulanırken, Samsunspor’a taraftarlarının saha olayları sebebiyle 168 bin lira para cezası kesildi.

Kasımpaşa yöneticisi Serkan Reçber’e 2 maç men ve 58 bin 500 lira para cezası verilirken, Bodrum FK kaleci antrenörü Behram Zülaloğlu 1 maçtan men cezası aldı.

PFDK ayrıca Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Adana Demirspor, Galatasaray, Göztepe, Samsunspor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Gaziantep FK ve Fenerbahçe’nin bazı taraftarlarının Passolig kartlarına bloke koydu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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