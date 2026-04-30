PFDK'den Mert Hakan Yandaş'a 12 ay ceza: "Kalemimin kırıldığını biliyorum"

PFDK, Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemi gerekçesiyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi. Kulüp kararı hukuka aykırı bularak Tahkim Kurulu'na başvuracağını açıklarken, Mert Hakan Yandaş "Günah keçisi olarak seçilmişim" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a yönelik disiplin kararını açıkladı. TFF'den yapılan resmi duyuruda, Yandaş’a bahis eylemi nedeniyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası verildiği bildirildi.

'HUKUKA, HAKKANİYETE AÇIKÇA AYKIRIDIR'

Fenerbahçe Kulübü, söz konusu kararın kabul edilemez olduğunu belirterek açıklama yayımladı. Kulüp yönetimi, "Kaptanımız Mert Hakan Yandaş hakkında, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezası kabul edilemez niteliktedir. Henüz sonuçlanmamış bir ceza yargılaması gerekçe gösterilerek verilen bu disiplin cezası, futbolcumuz açısından telafisi güç zararlara yol açabilecek niteliktedir ve hukuka, hakkaniyete açıkça aykırıdır" ifadelerini kullandı.

Sürecin başından bu yana masumiyet karinesi ilkesine bağlı kaldıklarını vurgulayan sarı-lacivertli ekip, söz konusu kararın kaldırılması amacıyla TFF Tahkim Kurulu nezdinde gerekli itiraz başvurularının ivedilikle yapılacağını duyurdu.

Cezanın belli olmasının ardından açıklama yapan Mert Hakan Yandaş ise şu ifadeleri kullandı:

'GÜNAH KEÇİSİ OLARAK SEÇİLMİŞİM'

"Avukatlarım, büyüklerim tahkim sürecini bekle diyorlar. Bir kere günah keçisi olarak seçilmişim. Kalemimin kırıldığını biliyorum. Hakkımda verilen haksız, adaletsiz kararın değişeceğini hiç inanmıyorum ama Allah korkusu olan insanlar olduğuna inanıyorum ve bu yüzden tahkim sonrası detaylı açıklama yapacağım… Umarım benimde bir ailemin olduğunu sadece beni cezalandırmadığınızı düşünürsünüz…"

Bahis ve şike soruşturması nedeniyle yaklaşık dört ay cezaevinde tutuklu yargılandıktan sonra tahliye edilen Mert Hakan Yandaş, bir süredir takımla birlikte çalışmalara katılıyordu.

