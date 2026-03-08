Piastri'nin kabusu, Russell'ın zaferi: F1 2026 Avustralya GP'de nefes kesen yarış
Formula 1 2026 sezonu Avustralya Grand Prix'sinde damalı bayrağı ilk gören isim George Russell oldu. Liderliğin elden ele değiştiği, Kimi Antonelli'nin ikinci ve Charles Leclerc'in üçüncü sırayı aldığı heyecan fırtınasında; mekanik arızalar, cezalar ve erken vedalar yarışa damga vurdu.
Albert Park'ta heyecan daha tam anlamıyla başlamadan büyük bir talihsizlikle sarsıldı.
Yarışın başlamasına yaklaşık yarım saat kala grid cebine yerleşmeye çalışan Oscar Piastri, 4. virajda aracının kontrolünü kaybederek kaza yaptı.
Bu kaza sonucunda McLaren pilotu, kendi evinde düzenlenen Grand Prix'ye başlamadan veda etmek zorunda kaldı.
Öte yandan, Audi pilotu Nico Hülkenberg'in yarışa pit yolundan başlayacağı duyurulmuştu ancak Alman pilot yarışa hiç start vermedi.
Pilotların yerlerini almasının ardından Albert Park'ta beş kırmızı ışığın sönmesiyle Avustralya Grand Prix'si resmen başladı. Griddeki lastik stratejilerine bakıldığında pilotların büyük çoğunluğu sarı logolu lastikleri tercih etti. Fernando Alonso ve Carlos Sainz stratejilerini yumuşak lastikler üzerine kurarken, Franco Colapinto ve Valtteri Bottas ise sert lastiklerle piste çıktı.
Yarışın başlamasıyla birlikte George Russell, istediği startı alamadı. Fırsatı değerlendiren Charles Leclerc, dördüncü sıradan fırlayarak liderliğe oturdu. İlk tur henüz tamamlanmadan Lewis Hamilton üçüncülüğü ele geçirdi ve böylece Leclerc ile Hamilton ikilisinin arasına Russell girmiş oldu.
İlk turun sonunda dördüncü sırada Isack Hadjar tutunurken, çaylak Arvid Lindblad beşinciliğe tırmanmayı başardı.
İkinci tura girildiğinde Russell, Ferrari pilotu Leclerc'e atak yaparak liderliği geri aldı. Bu esnada arka sıralarda Alpine pilotu Colapinto, start prosedürünü ihlal ettiği gerekçesiyle yarış kontrolü tarafından inceleme altına alındı. Yapılan inceleme sonucunda Arjantinli pilota dur-kalk cezası verildi.
Zirve mücadelesi ise pistte adeta nefesleri kesti. 3. turda Leclerc, rakibini geride bırakarak liderlik koltuğuna yeniden oturdu. İlerleyen turlarda Mercedes pilotu Russell rakibini geçmek için tekrar zorlasa da geçişi tamamlayamadı. Bu çekişme sürerken geriden gelen Kimi Antonelli, Hadjar'ı geçerek dördüncü sıraya yerleşti.
8. tura gelindiğinde Russell, daha önce yarım kalan hamlesini bu kez başarıyla sonuçlandırdı ve liderliği bir kez daha devraldı. Ancak bu üstünlük de kısa sürdü; Leclerc çok geçmeden rakibine cevap vererek ilk sıraya yerleşti ve zirvedeki bu kıyasıya mücadele birkaç tur daha hız kesmeden devam etti.
Bu yoğun düellodan yaklaşık 3 tur sonra pistte dramatik bir an yaşandı. Red Bull pilotu Hadjar'ın aracının arka bölümünden yoğun dumanlar yükseldiği görüldü. Yaşanan bu mekanik sorunun ardından Hadjar yarıştan çekildi. Olayın hemen sonrasında piste sanal güvenlik aracı dahil oldu.
Pistteki mücadele sürerken Aston Martin garajından Fernando Alonso'ya pite gelerek aracı durdurması talimatı verildi. Aston Martin Takım Patronu Adrian Newey, hafta sonu boyunca boğuştukları sorunların ardından takımın tam yarış mesafesini koşmayacağını zaten dile getirmişti. İspanyol pilot bu kararla yarışa nokta koydu.
Yarışta 18. tura girildiğinde Valtteri Bottas, 11. virajda aracını çimlerin üzerine çekerek durdurdu. Bu olayın hemen ardından yarış kontrolü yeniden sanal güvenlik aracı uygulamasını devreye soktu. Ferrari pit duvarı bu fırsatta da stratejisini değiştirmedi ve pistte kalmayı tercih etti.
20. tur civarında yarış normal seyrinde devam ederken ve herhangi bir güvenlik aracı periyodu yokken Ferrari pite girme kararı aldı. İtalyan ekibinin bu gecikmiş hamlesiyle birlikte Mercedes pilotları yeniden liderliği ele geçirdi.
Yarışın orta noktasına gelindiğinde ise pist yüzeyindeki bir parça nedeniyle kısa süreliğine sanal güvenlik aracı tekrar devreye girdi. Söz konusu parçanın Sergio Perez'in aracından koptuğu tespit edildi.
Tüm bu strateji savaşları ve pist üstü olaylarının ardından, 58 tur süren zorlu mücadelenin sonunda damalı bayrağı ilk gören pilot George Russell oldu.
Takım arkadaşı Kimi Antonelli onu ikinci sırada takip ederek Mercedes'e duble sevincini yaşattı.
Charles Leclerc yarışı üçüncü tamamlarken, Lewis Hamilton dördüncü oldu. Lando Norris ilk 5'i kapatan isim olurken, Max Verstappen mücadeleyi altıncı sırada noktaladı.