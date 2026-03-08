Piastri'nin kabusu, Russell'ın zaferi: F1 2026 Avustralya GP'de nefes kesen yarış

8. tura gelindiğinde Russell, daha önce yarım kalan hamlesini bu kez başarıyla sonuçlandırdı ve liderliği bir kez daha devraldı. Ancak bu üstünlük de kısa sürdü; Leclerc çok geçmeden rakibine cevap vererek ilk sıraya yerleşti ve zirvedeki bu kıyasıya mücadele birkaç tur daha hız kesmeden devam etti.