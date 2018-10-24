Pınar Karşıyaka, FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu 2. hafta maçında konuk ettiği Hollanda temsilcisi Donar'a 69-64 yenildi.

Pınar Karşıyaka, FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu 2. hafta maçında konuk ettiği Hollanda temsilcisi Donar'a 69-64 yenildi.



Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip, 3. dakikayı 7-0 üstün geçse de Pınar Karşıyaka, 6. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 10-11. Daha sonra 10-0'lık seri yakalayan Donar, ilk periyodu da 22-15 üstün bitirdi.

İkinci çeyreğin başında farkı 5'e indiren (22-27) Pınar Karşıyaka karşısında periyodun ikinci bölümünde Pasalic ve Hammink'le sayılar bulan Donar, soyunma odasına 42-30 önde gitti.

Müsabakanın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başlarken, 25. dakikaya Donar 52-39 önde girdi. Henry, Walker ve İlkan Karaman'ın isabetli atışlarıyla 10-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, aradaki farkı 3 sayıya kadar düşürdü (49-52). Periyodu Donar, 59-55 üstün bitirdi.

Son çeyreğe de karşılıklı sayılarla girilirken, Donar, 34. dakikayı 63-59 önde tamamladı. Kalan bölümde farkı kapatamayan Pınar Karşıyaka, müsabakadan 69-64 yenik ayrıldı.



Bu sonuçla Pınar Karşıyaka, gruptaki ilk yenilgisini yaşadı. Donar ise 2'de 2 yaptı.