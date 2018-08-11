Barcelona'nın İspanyol futbolcusu Pique, milli formayı bir daha giymeyeceğini açıkladı.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Gerard Pique, İspanya Milli Takımı'nı bıraktı.



Barcelona ile Sevilla arasında yarın oynanacak İspanya Süper Kupa maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Pique, İspanya Milli Takımı'nda forma giymeyeceğini belirterek, "İspanya'nın teknik direktörü Luis Enrique ile bu konu hakkında birkaç gün önce görüştüm. Ona, milli takımı bırakma konusunu yeterince düşündüğümü ve ayrılık kararımı önceden verdiğimi anlattım." ifadelerini kullandı.



Milli formayla bugüne kadar kendisini destekleyenlere teşekkür eden 31 yaşındaki futbolcu, "Milli formayla harika zamanlar yaşadım. Dünya Kupası ve Avrupa şampiyonluğu elde ettim. Artık sadece Barcelona'ya odaklanacağım." diye konuştu.



Pique, Katalonya lehine açıklamaları nedeniyle uzun zamandır İspanya'daki bazı kesimlerce eleştiriliyordu. İspanya formasıyla 103 maçta 5 gol kaydeden Pique, 2010 Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Şampiyonası'nda kupa sevinci yaşamıştı.

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