Pisa - Juventus maçı canlı izle! Pisa - Juventus maçı saat kaçta hangi kanalda?

İtalya Serie A’da Pisa ile Juventus karşı karşıya geliyor. Kenan Yıldız’lı Juventus’un zorlu randevusu saat kaçta, hangi kanalda? İşte 27 Aralık Pisa - Juventus maçı canlı yayın bilgileri...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Pisa - Juventus maçı canlı izle! Pisa - Juventus maçı saat kaçta hangi kanalda?
Yayınlanma:

İtalya Serie A’da heyecan devam ediyor. Milli yıldızımız Kenan Yıldız’ın formasını giydiği Juventus, deplasmanda Pisa ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Pisa - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte canlı izleme linki ve karşılaşmaya dair tüm detaylar...

İtalya Serie A’nın kritik haftasında Juventus, deplasmanda Pisa’ya konuk oluyor. Zirve takibini sürdürmek isteyen "Yaşlı Kadın" lakaplı Juventus’ta, gözler bir kez daha genç yeteneğimiz Kenan Yıldız’ın üzerinde olacak. Maç öncesi yayın saati ve kanal bilgileri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

PİSA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pisa ile Juventus arasındaki zorlu mücadele, 27 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama düdüğü saat 22:45'te çalacak.

PİSA - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA? (CANLI İZLE)

Serie A heyecanı Türkiye’deki yayıncı kuruluşlar aracılığıyla şifreli olarak ekranlara gelecek. Pisa - Juventus karşılaşmasını aşağıdaki kanallar üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz:

S Sport 2
S Sport Plus
Tivibu Spor 1

CANLI MAÇ NASIL İZLENİR?

Müsabakayı dijital platformlar üzerinden takip etmek isteyenler, S Sport Plus veya Tivibu Spor platformlarına üye olarak yayına erişebilirler.

Pazar günü kar esareti başlıyor... Meteoroloji’den 20 il için turuncu alarm: 20 santimetreyi aşacak!Pazar günü kar esareti başlıyor... Meteoroloji’den 20 il için turuncu alarm: 20 santimetreyi aşacak!Yurt
Uyuşturucu operasyonunda tahliye edilen Sercan Yaşar’dan 'Etkin pişmanlık' açıklamasıUyuşturucu operasyonunda tahliye edilen Sercan Yaşar’dan 'Etkin pişmanlık' açıklamasıGündem
Futbolda FETÖ operasyonu: 4 şüphelinin savcılık ifadeleri ortaya çıktıFutbolda FETÖ operasyonu: 4 şüphelinin savcılık ifadeleri ortaya çıktıGündem
juventus pisa maç izle
Günün Manşetleri
Doğu Perinçek 'Çıkış Yolu'nda gündemi değerlendirdi
“ABD, İsrail ve Avrupa ile topyekun savaş halindeyiz”
20 ilimizde yoğun kar yağışı bekleniyor...
4 şüphelinin savcılık ifadeleri ortaya çıktı
"Günümüzün Süleyman’ı Recep Tayyip Erdoğan''
Çalışmalar Mart ayında başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar
İstanbul'da toplu ulaşım 1 Ocak'ta ücretsiz olacak
14 ilde göçmen kaçakçılarına darbe
Konya'da zehir tacirlerine büyük darbe
Çok Okunanlar
250 bin TL'yi 32 gün vadeye koyan ne kazanıyor? Bankaların güncel getirileri dikkat çekti 250 bin TL'yi 32 gün vadeye koyan ne kazanıyor? Bankaların güncel getirileri dikkat çekti
Altın piyasasında hafta sonu rakamları Altın piyasasında hafta sonu rakamları
Güllü'nün kızı ve arkadaşının uyuşturucu testi sonucu çıktı Güllü'nün kızı ve arkadaşının uyuşturucu testi sonucu çıktı
10 yıllık hasret bitiyor mu? Meteoroloji İstanbul'un yılbaşı raporunu yayınladı 10 yıllık hasret bitiyor mu? Meteoroloji İstanbul'un yılbaşı raporunu yayınladı
Türkiye'ye kar geliyor! Türkiye'ye kar geliyor!