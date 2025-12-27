Pisa - Juventus maçı canlı izle! Pisa - Juventus maçı saat kaçta hangi kanalda?

İtalya Serie A’da heyecan devam ediyor. Milli yıldızımız Kenan Yıldız’ın formasını giydiği Juventus, deplasmanda Pisa ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Pisa - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte canlı izleme linki ve karşılaşmaya dair tüm detaylar...

İtalya Serie A’nın kritik haftasında Juventus, deplasmanda Pisa’ya konuk oluyor. Zirve takibini sürdürmek isteyen "Yaşlı Kadın" lakaplı Juventus’ta, gözler bir kez daha genç yeteneğimiz Kenan Yıldız’ın üzerinde olacak. Maç öncesi yayın saati ve kanal bilgileri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

PİSA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pisa ile Juventus arasındaki zorlu mücadele, 27 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama düdüğü saat 22:45'te çalacak.

PİSA - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA? (CANLI İZLE)

Serie A heyecanı Türkiye’deki yayıncı kuruluşlar aracılığıyla şifreli olarak ekranlara gelecek. Pisa - Juventus karşılaşmasını aşağıdaki kanallar üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz:

S Sport 2

S Sport Plus

Tivibu Spor 1

CANLI MAÇ NASIL İZLENİR?

Müsabakayı dijital platformlar üzerinden takip etmek isteyenler, S Sport Plus veya Tivibu Spor platformlarına üye olarak yayına erişebilirler.