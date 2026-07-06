Portekiz - İspanya 2026 Dünya Kupası son 16 turu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Cristiano Ronaldo'lu Portekiz ile formda İspanya çeyrek final için kozlarını paylaşıyor. Dev maçın saati, yayınlanacağı kanal ve iki takımın sahaya süreceği ilk 11'ler netlik kazandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Portekiz - İspanya 2026 Dünya Kupası son 16 turu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu
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Futbolseverlerin sonucunu merakla beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu mücadelesi, 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü (bugün) Türkiye saati ile 22.00'de oynanacak. İki güçlü rakibi karşı karşıya getiren kritik müsabaka, TRT 1 ekranlarından ve tabii platformu üzerinden canlı yayınla izleyiciyle buluşacak.

PORTEKİZ-İSPANYA MAÇI CANLI İZLE

Teknik direktör Roberto Martinez'in çalıştırdığı Portekiz, turnuvanın grup aşamasına K Grubu'nda başladı. İlk iki maçında Demokratik Kongo ile 1-1, Kolombiya ile 0-0 berabere kalarak puan kayıpları yaşayan ekip, üçüncü maçında Özbekistan'ı 5-0 yenerek gruptan çıkmayı başardı. Topladığı 5 puanla grubunu ikinci sırada tamamlayan Portekiz, son 32 turunda eşleştiği Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdırdı.

MATADORLAR GOL YEMEDEN GRUPTAN ÇIKTI

Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya ise turnuvaya Yeşil Burun karşısında aldığı 0-0'lık beraberlikle start verdi. Ardından vites yükselten "Matadorlar", Suudi Arabistan'ı 4-0 ve Uruguay'ı 1-0 mağlup ederek H Grubu'nu 7 puanla lider bitirdi. Son 32 turunda Avusturya ile eşleşen İspanya, sahadan 3-0'lık net bir skorla galip ayrılarak son 16 biletini cebine koydu.

DEV EŞLEŞMEDE İLK 11'LER BELLİ OLDU

Çeyrek finale kalmak için ter dökecek olan iki ekibin sahaya çıkacağı kadrolar maç saatine kısa bir süre kala açıklandı. Teknik direktörlerin belirlediği ilk 11'ler şu şekilde:

İspanya: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Olmo, Baena, Yamal, Oyarzabal.

Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Mendes, Neves, Fernandes, Vitinha, Neto, Ronaldo, Leao.

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