Portekiz’de Kerem Aktürkoğlu fırtınası: Çifte ödülle zirvede!

Benfica formasıyla yıldızlaşan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Süper Ligi’nde hem eylül hem de ekim aylarının en iyi oyuncusu ödüllerine layık görüldü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Portekiz’de Kerem Aktürkoğlu fırtınası: Çifte ödülle zirvede!
FOTOĞRAF: Benfica Resmi X Hesabı
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Sezon başında Benfica’ya transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekti. Aktürkoğlu, Portekiz Ligi’nde oynadığı 12 maçta 9 gol ve 3 asistle takımına önemli katkı sağladı.

AYIN OYUNCUSU ÖDÜLLERİNE LAYIK GÖRÜLDÜ

Portekiz Ligi yönetimi tarafından yapılan değerlendirmede Kerem, eylül ve ekim aylarının en iyi oyuncusu olarak seçildi. Milli futbolcu, düzenlenen törenle ödüllerini teslim aldı.

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