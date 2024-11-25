Portekiz’de Kerem Aktürkoğlu fırtınası: Çifte ödülle zirvede!

Sezon başında Benfica’ya transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekti. Aktürkoğlu, Portekiz Ligi’nde oynadığı 12 maçta 9 gol ve 3 asistle takımına önemli katkı sağladı.

AYIN OYUNCUSU ÖDÜLLERİNE LAYIK GÖRÜLDÜ

Portekiz Ligi yönetimi tarafından yapılan değerlendirmede Kerem, eylül ve ekim aylarının en iyi oyuncusu olarak seçildi. Milli futbolcu, düzenlenen törenle ödüllerini teslim aldı.