Portekizli teknik direktörlerin Fenerbahçe defteri: Hiçbiri şampiyonluk getiremedi!

2024-2025 sezonunun başında Fenerbahçe’nin başına geçen Jose Mourinho, kariyerinde birçok başarıya imza atmasına rağmen Türkiye’de istediğini bulamadı. Sarı-lacivertlilerin başında 62 resmi maça çıkan Mourinho, 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde etti. Ancak bu performans, şampiyonluk için yeterli olmadı.

PEREIRA İLE İKİ DÖNEM, İKİ FARKLI SONUÇ

Fenerbahçe’de görev yapan ilk Portekizli teknik adam Vitor Pereira oldu. Temmuz 2015’te takımın başına geçen Pereira, 2015-2016 sezonunu 22 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyetle 74 puan toplayarak ikinci sırada tamamladı. Aynı sezon Türkiye Kupası’nda finale yükselen sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi’nde ise son 16 turunda Braga’ya elendi.

Pereira’nın ikinci dönemi ise kısa sürdü. 2021-2022 sezonuna 3’te 3 ile başlayan Fenerbahçe, ilk 11 haftada 4 mağlubiyet alarak zirveden uzaklaştı. Avrupa’da da istenen başarı gelmedi. UEFA Avrupa Ligi gruplarını 6 puanla üçüncü sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, yoluna Konferans Ligi’nde devam etti. 19 Aralık 2021’de Beşiktaş ile oynanan 2-2’lik derbinin ardından Pereira ile yollar ayrıldı.

JORGE JESUS TÜRKİYE KUPASINI KAZANDI

Pereira’dan sonra teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal oturdu. Ardından Temmuz 2022’de Jorge Jesus göreve getirildi. Jesus yönetiminde Fenerbahçe, ligde 36 maçta 80 puan topladı. Ancak derbilerde alınan başarısız sonuçlar şampiyonluğun kaçmasına yol açtı.

Jesus döneminde sarı-lacivertliler toplamda 56 resmi maça çıktı, 38 galibiyet (2’si hükmen), 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 126 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde 58 gol gördü. Avrupa’da ise UEFA Avrupa Ligi grubunu lider bitirmesine rağmen son 16 turunda Sevilla’ya elendi.

Jesus’un en büyük başarısı ise Türkiye Kupası’nı 10 yıl aradan sonra Fenerbahçe’ye kazandırmak oldu. Finalde Başakşehir’i 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, kupayı müzesine götürdü.

DERBİLERDE BAŞARILI SON YABANCI TEKNİK ADAM PEREIRA

Fenerbahçe’de son yabancı derbi galibiyetini kazanan isim yine Vitor Pereira oldu. 21 Kasım 2021’de deplasmanda oynanan Galatasaray maçında 3 puan çıkaran sarı-lacivertliler, sonrasında Mourinho ve Jesus döneminde derbi kazanamadı.

Jesus ve Mourinho yönetiminde Fenerbahçe, ligdeki derbilerde 3 mağlubiyet alırken yalnızca 1 puan toplayabildi. Öte yandan yerli teknik direktör İsmail Kartal, ezeli rakiplere karşı çıktığı 4 lig maçında 10 puan toplama başarısı gösterdi.