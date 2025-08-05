Porto’nun efsane kaptanı Jorge Costa hayatını kaybetti

Portekiz futbolunun ve FC Porto’nun efsane isimlerinden Jorge Costa, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Kulübün tarihinin vazgeçilmez bir figürünün vefatından dolayı derin üzüntü ve şaşkınlık içindeyiz” ifadeleri yer aldı. Costa, vefat ettiği sırada FC Porto’da futbol direktörü olarak görev yapıyordu.

Euronews'in haberine göre, yerel kaynaklar, Costa’nın Porto’nun Olival antrenman tesisinde çalışırken rahatsızlandığını, ilk müdahalenin kulübün sağlık ekibi tarafından defibrilatör kullanılarak yapıldığını bildirdi. Saat 12:30 sularında acil servis çağrıldı ve Costa, Sao Joao Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastane kaynaklarının Renascença radyosuna verdiği bilgiye göre, burada kalp ve solunum durması yaşayan Costa, kurtarılamadı.

GEÇMİŞTE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Jorge Costa, 2022 yılında da kalp krizi geçirmiş ve damar genişletme işlemiyle kateter operasyonu uygulanmıştı. Sağlığına kavuşarak futbola yönetici olarak devam etmişti.

FC Porto’nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Jorge Costa’nın mirası tüm Porto taraftarlarının hafızasında sonsuza dek yaşayacak. Asla unutulmayacaksın, Kaptan.”

EFSANE KARİYER: 15 YILDA 383 MAÇ

Jorge Costa, FC Porto formasıyla 15 yıl boyunca 383 maça çıktı ve bu süreçte 25 gol attı. Porto’nun kaptanı olarak en büyük başarısını, Jose Mourinho yönetimindeki takımın 2004 yılında kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda yaşadı. O finalde Porto, Monaco’yu 3-0 mağlup ederek tarih yazmıştı.

Costa’nın kariyerinde ayrıca 8 Portekiz Ligi şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası, 1 Kıtalararası Kupa gibi büyük başarılar bulunuyor.

Costa, Portekiz Milli Takımı formasıyla 50 kez sahaya çıktı; 1 Dünya Kupası ve 1 Avrupa Şampiyonası’nda ülkesini temsil etti ve 2 gol kaydetti.

2006 yılında futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine yönelen Costa;

Romanya, Kıbrıs, Fransa, Hindistan ve Tunus gibi farklı ülkelerde görev yaptı. Çalıştığı kulüpler arasında Cluj, AEL Limassol, Anorthosis, Tours ve CS Sfaxien dikkat çekti.