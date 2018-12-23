banner999
Türkiye'den Endonezya'ya taziye
Türkiye'den Endonezya'ya taziye
Türk Telekom'un Yönetim Kurulu Başkanı belli oldu
Türk Telekom'un Yönetim Kurulu Başkanı belli oldu
Diyarbakır'da PKK'lı bir terörist yakalandı
Diyarbakır'da PKK'lı bir terörist yakalandı
Carlos Ghosn'un tutukluluk süresi uzatıldı
Carlos Ghosn'un tutukluluk süresi uzatıldı

Potada derbi heyecanı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasındaki derbide Galatasaray, bugün Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Potada derbi heyecanı
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.15'te başlayacak.

Ligde 6 galibiyet ve 4 mağlubiyeti bulunan ev sahibi Galatasaray, haftaya 6. sırada girdi. Namağlup Fenerbahçe Beko ise zirvede yer alıyor.

Kulüpler arasındaki anlaşma uyarınca derbiyi konuk Fenerbahçe'nin taraftarları salonda izleyemeyecek.

"Çocuklar üşümesin" kampanyası

Galatasaray Kulübü, "Çocuklar üşümesin" kampanyasıyla, köy okullarına destek olmak adına bugünkü derbi öncesi organizasyon düzenleyecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde GSStore stantlarından 10 liraya atkı, bere ve eldiven satışı yapılacak. Taraftarlar dilediği takdirde maçtan 30 dakika önce sarı-kırmızılı takımın ilgili pankartla sahaya çıkışı sırasında ürünleri sahaya atarak kampanyaya destek verebilecek.

Toplanan ürünler "Çocuklar üşümesin" kampanyası kapsamında köy okullarına bağışlanacak.

Kaynak: AA
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.