Potada tarihi gece! Rakibini sahasında darmadağın eden Knicks, 27 yıl sonra NBA finalinde

Cleveland Cavaliers'ın ev sahipliğinde Rocket Arena'da oynanan serinin dördüncü mücadelesinde, parkeden 37 sayı farkla galip ayrılan taraf konuk ekip oldu. Elde edilen bu sonuçla birlikte üst üste 11. play-off galibiyetini alan New York temsilcisi, şampiyonluk yolunda önemli bir aşamayı kayıpsız geçti.

Karşılaşmada Karl-Anthony Towns 19 sayı ve 14 ribauntluk performansıyla skora katkı sağladı. Takımın diğer isimlerinden OG Anunoby 17, Landry Shamet 16 sayı üretirken, Jalen Brunson ve Mikal Bridges ise rakip potaya 15'er sayı göndererek galibiyette rol oynadı.

EV SAHİBİNDE MİTCHELL'IN ÇABASI YETMEDİ

Maçı kaybederek play-off serisine veda eden ev sahibi ekipte Donovan Mitchell 31 sayı üretti. Takım arkadaşı Evan Mobley'nin kaydettiği 15 sayı, mağlubiyeti engellemek için yeterli olmadı.

Karşılaşmanın tamamlanmasıyla birlikte bireysel başarılar da tescillendi. Cavaliers'a karşı oynadığı maçlarda 25,5 sayı ve 7,8 asist ortalamaları yakalayan Jalen Brunson, Doğu Konferansı finalinin en değerli oyuncusu seçildi. NBA finaline yükselen takımın şampiyonluk serisindeki rakibi, Batı Konferansı'ndaki eşleşmenin sonucuna göre belirlenecek.

Ekip, Oklahoma City Thunder ile San Antonio Spurs arasında oynanan ve şu an 2-2 eşitlikle devam eden serinin galibiyle parkeye çıkacak.