Potanın Perileri Dünya Kupası'nda! A Milli Kadın Basketbol Takımı 2026 Dünya Kupası biletini aldı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Japonya'nın Arjantin'i mağlup etmesiyle ilk 4'te yer almayı garantileyerek Almanya'da düzenlenecek finallere katılma hakkı kazandı.

İstanbul'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Japonya, Arjantin'i 83-39'luk skorla mağlup etti. Alınan bu sonucun ardından grupta iki galibiyeti bulunan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın ilk 4 sırada yer alması kesinleşti ve milliler finallere gitmeyi garantiledi.

FİNALLER BERLİN'DE OYNANACAK

Elemelerden başarıyla çıkan ay-yıldızlı ekip, 4-13 Eylül tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

A Milli Takım, gruptaki beşinci ve son maçında ise saat 20.30'da Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

