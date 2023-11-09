Kocaeli'de Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak.

Potanın Perileri'nin Konuğu Slovakya

Ay-yıldızlı takım, gruptaki ikinci maçında ise 12 Kasım Pazar günü deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım'ın grubunda Slovakya ve İzlanda'nın yanı sıra Romanya bulunuyor.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri, üç farklı pencerede oynanacak. Karşılaşmalar, Kasım 2023, Şubat ve Kasım 2024'te yapılacak. Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde edecek. Gruplarını ikinci sırada bitiren en iyi 4 takım da Avrupa Şampiyonası bileti alacak.