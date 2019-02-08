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Premier Lig'de ayın teknik direktörü Solskjaer

Manchester United Teknik Direktörü Solskjaer, İngiltere Premier Lig'de ayın teknik direktörü seçildi.

Premier Lig'de ayın teknik direktörü Solskjaer

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, İngiltere Premier Lig'de ayın teknik direktörü seçildi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, Jose Mourinho'nun görevinden ayrılmasının ardından Manchester United'ın başına geçen ve çıktığı 8 lig maçında yenilgi yüzü görmeyen 45 yaşındaki Norveçli çalıştırıcının ayın teknik direktörü ödülüne layık görüldüğü kaydedildi.

Solskjaer, Manchester United'ın efsanevi teknik direktörü Alex Ferguson'un ayrılması sonrasında bu ödülü kazanan ilk teknik adam oldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Manchester United
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