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Premier Lig'de 'sezonun teknik direktörü' Guardiola

Manchester City'nin İspanyol çalıştırıcısı Guardiola, Premier Lig'de 2018-2019 sezonunun en iyi teknik direktörü ödülünü kazandı.

Premier Lig'de 'sezonun teknik direktörü' Guardiola

İngiltere Premier Lig'de 2018-2019 sezonunun en iyi teknik direktörü, Manchester City'den Josep Guardiolaoldu.

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre oylamada Wolverhampton'dan Portekizli Nuno Espirito Santo, Liverpool'dan Alman Jurgen Klopp ve Tottenham'dan Arjantinli Mauricio Pochettino'yu geride bırakan İspanyol Guardiola, sezonun en iyi teknik direktörü seçildi.

Guardiola, ligin internet sitesindeki ankete katılan sporseverler ile sunucu, yönetici ve eski futbolculardan oluşan jürinin oylarıyla belirlenen ödülü üst üste ikinci kez kazandı.

Manchester City, Premier Lig'de bu sezon Guardiola yönetiminde peş peşe ikinci şampiyonluğuna ulaşmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #manchester city
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