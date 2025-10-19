Premier Lig’de derbi zamanı: Liverpool – Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig’de haftanın en büyük mücadelesi sahne alıyor.

Arne Slot yönetimindeki Liverpool, ezeli rakibi Manchester United karşısında kritik üç puan mücadelesine çıkıyor.

Anfield Stadyumu’nda oynanacak dev maç öncesi Liverpool 15 puanla 3. sırada, Manchester United ise 10 puanla 12. basamakta bulunuyor.

19 Ekim 2025 Pazar akşamı saat 18.30’da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

HAKEMLER BELLİ OLDU

Maçı İngiltere’nin en deneyimli hakemlerinden Michael Oliver yönetecek. Yardımcılıklarını S. Burt ve T. Wood yapacak. VAR koltuğunda ise D. England ve J. Bell görev alacak.

Teknik direktör Arne Slot, sahaya 4-2-3-1 dizilişiyle çıkıyor.

Kalesinde Giorgi Mamardashvili görev yaparken, savunmada Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk (K), Milos Kerkez dörtlüsü forma giyecek. Orta alanda Ryan Gravenberch ve Alexis Mac Allister ikilisi yer alacak. Hücum hattında Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo üçlüsünün arkasında forvet olarak Alexander Isak oynayacak.

Kırmızılar, son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Son olarak Chelsea deplasmanında 2-1 kaybeden Liverpool, bu maçta galibiyetle moral bulmak istiyor.

Kırmızı Şeytanlar’da teknik direktör Ruben Amorim, takımı 3-4-2-1 dizilişiyle sahaya sürüyor. Kale Senne Lammens’e emanet edilirken, savunmada Matthijs de Ligt, Harry Maguire ve Luke Shaw görev alacak. Orta sahada Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes (K) ve Diogo Dalot yer alacak. Hücum hattında ise Bryan Mbeumo, Mason Mount ve ileri uçta Matheus Cunha oynayacak.

United, son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Son haftalarda toparlanma sinyalleri veren kırmızı ekip, Anfield’dan galibiyet çıkararak üst sıralara tırmanmak istiyor.