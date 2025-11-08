Premier Lig'de nefesler tutuldu! Tottenham – Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig’in 11. haftasında oynanacak Tottenham – Manchester United mücadelesi, 8 Kasım Cumartesi günü saat 15.30’da başlayacak.

Maç, beIN SPORTS 3 kanalından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşmaya Tottenham Hotspur Stadyumu ev sahipliği yapacak.

TOTTENHAM EVİNDE SERİ PEŞİNDE

Thomas Frank yönetimindeki Tottenham, son maçında Kopenhag’ı 4-0’la geçerek moral depoladı. 10 maçta topladığı 17 puanla 6. sırada yer alan Londra ekibi, sahasında kazanarak ilk 4 yarışına tutunmak istiyor.

Ev sahibi ekibin ilk 11’i: Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Spence, Palhinha, Sarr, Johnson, Simons, Richarlison, Kolo Muani.

UNITED TOPARLANMAK ZORUNDA

Ruben Amorim’in öğrencileri ise sezona istikrarsız bir başlangıç yaptı. Son 5 maçta yalnızca 2 galibiyet alan Manchester United, deplasmanda alacağı 3 puanla moral bulmak istiyor.

Kırmızı Şeytanlar sahaya şu ilk 11’le çıkıyor: Lammens, De Ligt, Maguire, Shaw, Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu, Diallo, Cunha, Mbeumo.