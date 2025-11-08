Premier Lig'de nefesler tutuldu! Tottenham – Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Premier Lig’de dev bir mücadele sahne alıyor! Ligde üst sıraları zorlayan Tottenham, kötü başladığı sezonu toparlamak isteyen Manchester United’ı ağırlıyor. Londra’da oynanacak bu dev karşılaşma, haftanın en çok beklenen maçlarından biri olacak.
İngiltere Premier Lig’in 11. haftasında oynanacak Tottenham – Manchester United mücadelesi, 8 Kasım Cumartesi günü saat 15.30’da başlayacak.
Maç, beIN SPORTS 3 kanalından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşmaya Tottenham Hotspur Stadyumu ev sahipliği yapacak.
TOTTENHAM EVİNDE SERİ PEŞİNDE
Thomas Frank yönetimindeki Tottenham, son maçında Kopenhag’ı 4-0’la geçerek moral depoladı. 10 maçta topladığı 17 puanla 6. sırada yer alan Londra ekibi, sahasında kazanarak ilk 4 yarışına tutunmak istiyor.
Ev sahibi ekibin ilk 11’i: Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Spence, Palhinha, Sarr, Johnson, Simons, Richarlison, Kolo Muani.
UNITED TOPARLANMAK ZORUNDA
Ruben Amorim’in öğrencileri ise sezona istikrarsız bir başlangıç yaptı. Son 5 maçta yalnızca 2 galibiyet alan Manchester United, deplasmanda alacağı 3 puanla moral bulmak istiyor.
Kırmızı Şeytanlar sahaya şu ilk 11’le çıkıyor: Lammens, De Ligt, Maguire, Shaw, Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu, Diallo, Cunha, Mbeumo.