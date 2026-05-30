UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025/26 sezonunun en büyüğü bu akşam belli oluyor!

PSG - Arsenal Şampiyonlar Ligi finali başlıyor! CANLI İZLE
Avrupa futbolunun zirvesinde, Luis Enrique yönetimindeki son şampiyon Paris Saint-Germain (PSG) ile uzun yıllardır bu kupanın hasretini çeken İngiliz devi Arsenal, dev finalde kozlarını paylaşıyor. Futbolseverlerin ekran başına kilitleneceği tarihi mücadele öncesinde arama motorlarında "PSG-Arsenal maçı TRT 1 şifresiz nasıl izlenir?", "Devler Ligi finali saat kaçta?" sorgulamaları zirveye ulaştı.

İşte takımların kupaya giden yoldaki hedefleri, muhtemel ilk 11'leri ve şifresiz canlı yayın bilgileri:

PSG - Arsenal Şampiyonlar Ligi Finali Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Maçın Tarihi: 30 Mayıs 2026 Cumartesi (Bu Akşam)
Maçın Saati: 19.00
Yayınlanacak Kanal: TRT 1 (Şifresiz) & Tabii (Dijital Platform)

Canlı Yayın Hatırlatması: Avrupa futbolunun bu en büyük randevusu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Kritik final mücadelesini televizyondan TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izleyebileceğiniz gibi, TRT'nin dijital platformu Tabii üzerinden de canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

PSG Üst Üste İkinci Kez İstiyor: Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu unvanıyla sahaya çıkacak olan Paris Saint-Germain, kupayı üst üste kazanarak Devler Ligi tarihinde bu başarıya ulaşan ilk Fransız takımı olarak adını altın harflerle tarihe yazdırmak istiyor.

Arsenal İlk Zaferin Peşinde: Mikel Arteta'nın öğrencileri ise kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanarak müzesindeki en büyük eksik parçayı tamamlamayı ve kulüp tarihinin en büyük zaferine imza atmayı amaçlıyor.

Dev Maçın Muhtemel İlk 11'leri

Karşılaşma öncesinde her iki teknik adamın sahaya sürmeyi planladığı, sezona damga vuran yıldızlarla dolu kadrolar şu şekilde şekillendi:

Paris Saint-Germain (PSG): Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Desire Doue, Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia.
Arsenal: David Raya; Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapie; Myles Lewis-Skelly, Declan Rice; Bukayo Saka, Martin Odegaard, Leandro Trossard; Viktor Gyökeres.

