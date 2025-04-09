PSG-Aston Villa maçı saat kaçta, hangi kanalda? PSG-Aston Villa maçı canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gözler bu kez Paris’e çevrildi. Turnuvanın çeyrek final ilk ayağında Fransa’nın güçlü temsilcisi PSG, İngiltere Premier Lig’in sürpriz takımlarından Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
PSG-Aston Villa maçı saat kaçta, hangi kanalda? PSG-Aston Villa maçı canlı izle
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Sezon boyunca farklı kulvarlarda başarılı performanslar sergileyen iki takım, galibiyet için Parc des Princes Stadı’nda sahaya çıkacak. Futbolseverler ise büyük bir heyecanla maç saatini ve yayın bilgilerini bekliyor.

PSG ile Aston Villa arasındaki çeyrek final ilk maçı,
🗓️ 9 Nisan Çarşamba günü,
🕙 22.00’de başlayacak.

Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

Paris Saint-Germain, kendi taraftarı önünde avantajlı bir skorla İngiltere’deki rövanş maçına rahat gitmenin peşinde olacak. Aston Villa ise son dönemdeki yükselişini Avrupa arenasına da taşımak ve sürprize imza atmak istiyor. Bu mücadele, hem sahadaki mücadele gücüyle hem de yıldız isimleriyle izleyenlere futbol şöleni vaat ediyor.

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