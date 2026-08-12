PSG - Aston Villa maçı şifresiz kanalda! UEFA Süper Kupa finali saat kaçta, nerede yayınlanacak?

Son iki yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG) ile geçen sezonun Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa, 51. UEFA Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
PSG - Aston Villa maçı şifresiz kanalda! UEFA Süper Kupa finali saat kaçta, nerede yayınlanacak?
Yayınlanma:

 Avusturya'nın Salzburg kentindeki Red Bull Arena'da oynanacak dev mücadele dev kupayı müzesine götürecek takımı belirleyecek.

PSG - Aston Villa maçı canlı yayın bilgileri

Tarih: 12 Ağustos 2026 Çarşamba (Bugün)
Saat: 22.00
Stat: Red Bull Arena (Salzburg, Avusturya)
Hakem: Omar Artan
Yayın Kanalı: TRT 1 (Canlı ve Şifresiz)

Muhtemel 11'ler

PSG: Safanov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Neves, Fernandez, Doue, Kvaratskhelia, Dembele
Aston Villa: Bizot, Cash, Konsa, Torres, Maatsen, Bogarde, Lindelöf, Barkley, Guessand, Buendia, Watkins

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