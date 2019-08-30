Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan Paris Saint-Germain, ligde Metz'i 2-0 mağlup etti

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain deplasmanda Metz'i 2-0 yendi.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Paris Saint-Germain, dördüncü hafta mücadelesinde deplasmanda Metz ile karşılaştı.



Karşılaşmanın 11. dakikasında Angel Di Maria'nın penaltı golüyle öne geçen başkent temsilcisi, 43. dakikada Maxim Choupo-Moting'in golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.



Paris Saint-Germain bu galibiyetle 9 puana yükselirken, Metz 4 puanda kaldı.