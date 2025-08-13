PSG kalesinde yeni dönem başlıyor: Donnarumma kadro dışı!

UEFA Süper Kupa finalinde Paris Saint-Germain’in kalesini yeni transfer Lucas Chevalier koruyacak. Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, bu akşam UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham Hotspur ile İtalya’nın Udine kentindeki Stadio Friuli’de karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak mücadeleyi Portekizli hakem João Pinheiro yönetecek.

DONNARUMMA KADRO DIŞI BIRAKILDI

Fransız ekibinde kalede önemli bir değişiklik yaşanacak. Teknik direktör Luis Enrique, Gianluigi Donnarumma’yı kadroya dahil etmedi.

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Donnarumma'nın Tottenham maçında kadroda yer almamasıyla ilgili, "Donnarumma, dünyanın en iyi kalecilerinden biri ama benim kararımla kadro dışı. Bunun sorumluluğu tamamen bana ait. Farklı bir kaleci istiyorum ve kararı ben verdim." dedi.

Donnarumma, Enrique'nin bu sözlerinin ardından ayrılık açıklaması yaparak, "Ne yazık ki, birisi artık grubun parçası olamayacağıma ve takımın başarısına katkıda bulunamayacağıma karar verdi. Hayal kırıklığına uğradım ve üzüldüm.

Parc des Princes'te taraftarlara son bir kez gözlerinizin içine bakma ve gerektiği gibi veda etme fırsatım olmasını umuyorum. Eğer bu mümkün olmazsa, desteğinizin ve sevginizin benim için ne kadar önemli olduğunu bilmenizi isterim ve sizi asla unutmayacağım. Hep içimde, bana kendimi evimde hissettiren sizlerin, yaşattığınız tüm duyguların, büyülü gecelerin anısını taşıyacağım.

Bu kulüpte oynamak ve bu şehirde yaşamak büyük bir onurdu.

Teşekkürler, Paris." ifadelerini kullanmıştı.

CHEVALIER’İN İLK SINAVI

Yaz döneminde Lille’den transfer edilen Lucas Chevalier, PSG formasıyla ilk resmi maçına bu finalde çıkacak. 23 yaşındaki Fransız kaleci, geçtiğimiz sezon Ligue 1’de “En İyi Kaleci” ödülünün sahibi olmuştu.

PSG’de Chevalier’in yanı sıra Ousmane Dembélé, Désiré Doué ve Warren Zaïre-Emery gibi genç ve formda isimlerin de finalde sahaya çıkması bekleniyor. Takım, geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalinde sergilediği üstün performansın ardından bu kupayı da müzesine götürmeyi hedefliyor.

TOTTENHAM’DA İLK RESMİ MAÇ HEYECANI

Tottenham’da teknik direktör Thomas Frank, görevindeki ilk resmi maçına Avrupa finalinde çıkacak. İngiliz ekibinde James Maddison ve Dejan Kulusevski sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek, Yves Bissouma ise disiplin cezası nedeniyle kadroda yer almayacak. Yeni transferler Mohamed Kudus, Joao Palhinha ve Mathys Tel ise final kadrosunda bulunuyor.

UEFA’nın 2023 yılında uygulamaya koyduğu format gereği, maçın 90 dakikası eşitlikle sonuçlanırsa uzatma oynanmadan doğrudan penaltı atışlarına geçilecek.