banner967
Erdoğan, Putin ile görüştü
Erdoğan, Putin ile görüştü
Diyarbakır'da kanlı gün: 4 ölü 7 yaralı
Diyarbakır'da kanlı gün: 4 ölü 7 yaralı
Darmık Dağı bombalanıyor
Darmık Dağı bombalanıyor
Bozdağ: KHK'larla 107 bin kişi ihraç edildi
Bozdağ: KHK'larla 107 bin kişi ihraç edildi

PSG, Lig Kupası'nda finale çıktı

Fransa Lig Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Rennes'i 3-2 yenen PSG, finale yükseldi.

PSG, Lig Kupası'nda finale çıktı

Paris Saint-Germain (PSG), Fransa Lig Kupası çeyrek finalinde Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Rennes'i deplasmanda 3-2 yenerek finale çıktı.

PSG, Lig Kupası yarı final karşılaşmasında Rennes takımına konuk oldu.

Müsabakanın ilk yarısında daha baskın oynayan PSG, 24. dakikada Meunier'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı ataklarla başlayan PSG'nin ikinci golünü 53. dakikada Brezilyalı Marquinhos kaydetti. Arjantinli futbolcu La Celso, 58. dakikada PSG takımının üçüncü golünü attı.

63. dakikada PSG'li Mbappe kırmızı kart gördükten sonra gol fırsatları arayan Rennes'in gollerini 85. dakikada Sakho ve 92. dakikada Prcic kaydettti.

Karşılaşmayı 3-2 kazanan PSG, Lig Kupası'nda üst üste 15'inci galibiyetini alarak finale yükseldi.

Lig Kupası final karşılaşması 31 Mart'ta oynanacak. PSG'nin rakibi, yarın Monaco ile Montpellier arasında oynanacak maçta belirlenecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #psg #Lig Kupası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.