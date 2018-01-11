banner965
Beyoğlu'nda seyir halindeki polis aracında yangın
Beyoğlu'nda seyir halindeki polis aracında yangın
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de
Acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
Acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
Ömer Turan'a Davutoğlu gözaltısı
Ömer Turan'a Davutoğlu gözaltısı

PSG, Lig Kupası'nda yarı finale çıktı

Fransa Lig Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Amiens'i 2-0 yenen PSG, yarı finale yükseldi

PSG, Lig Kupası'nda yarı finale çıktı

Paris Saint-Germain (PSG), Fransa Lig Kupası çeyrek finalinde Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Amiens'i deplasmanda 2-0 yenerek yarı finale çıktı.

PSG, Stade de la Licorne Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında bulduğu fırsatları gole çeviremedi ve takımlar devre arasına golsüz eşitlikle girdi.

Mücadelenin ikinci yarısına hızlı başlayan PSG, Brezilyalı yıldızı Neymar'ın 53. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra ataklarını hızlandıran PSG'nin ikinci golünü 78. dakikada Rabiot kaydetti.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan PSG, Lig Kupası'nda üst üste 14'üncü galibiyetini alarak yarı finale yükseldi.


Kaynak: AA
Etiketler; #psg #futbol #Fransa Kupası #amiens
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
ABD Başkanı Donald Trump'tan “Paris anlaşması“ açıklaması
Sonraki Haber
Filipovski: İyi bir oyun çıkararak galibiyete ulaştıK
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.