PSG - Nice maçı hangi kanalda? PSG - Nice maçı canlı izle

Fransa Ligue 1'de 31. hafta heyecanı Paris'te yaşanıyor. Luis Enrique’nin çalıştırdığı Paris Saint-Germain, sahasında Franck Haise yönetimindeki Nice'i konuk edecek.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
PSG - Nice maçı hangi kanalda? PSG - Nice maçı canlı izle
Yayınlanma:

Fransa Ligue 1'de 31. hafta heyecanı Paris'te yaşanıyor. Luis Enrique’nin çalıştırdığı Paris Saint-Germain, sahasında Franck Haise yönetimindeki Nice'i konuk edecek.

Parc des Princes Stadı’nda oynanacak mücadele, Türkiye saati ile 21.45’te başlayacak. Karşılaşmayı Fransız hakem Willy Delajod yönetecek.

Zorlu mücadele, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

Marmara’da sarsıntı bitmedi: Üşümezsoy o noktayı işaret ettiMarmara’da sarsıntı bitmedi: Üşümezsoy o noktayı işaret ettiYurt
Altın düşüyor! Hemen altın alınmalı mı? İslam Memiş net yanıt verdiAltın düşüyor! Hemen altın alınmalı mı? İslam Memiş net yanıt verdiEkonomi
psg maç izle
Günün Manşetleri
Meteoroloji 50 ili uyardı
Doğu Perinçek, Önder'le görüşmesini anlattı
Metro İstanbul'da grev aşamasına gelindi
Ulusal Kanal sordu, halk yanıtladı
İran’dan Washington’a net mesaj
Şişecam’da grev kararı
Tarım Bakanlığı ifşa etti
Türkiye ve Rusya’dan Suriye gündemli görüşme
Deprem riski en düşük 21 şehir belli oldu
Vatan Partisi 1 Mayıs’ta Kartal’da
Çok Okunanlar
Deprem riski en düşük 21 şehir belli oldu Deprem riski en düşük 21 şehir belli oldu
Marmara’da sarsıntı bitmedi: Üşümezsoy o noktayı işaret etti Marmara’da sarsıntı bitmedi: Üşümezsoy o noktayı işaret etti
Altın düşüyor! Hemen altın alınmalı mı? İslam Memiş net yanıt verdi Altın düşüyor! Hemen altın alınmalı mı? İslam Memiş net yanıt verdi
Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram altın kaç TL oldu? Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram altın kaç TL oldu?
Meteoroloji 50 ili uyardı Meteoroloji 50 ili uyardı