PSG - Nice maçı hangi kanalda? PSG - Nice maçı canlı izle
Fransa Ligue 1'de 31. hafta heyecanı Paris'te yaşanıyor. Luis Enrique’nin çalıştırdığı Paris Saint-Germain, sahasında Franck Haise yönetimindeki Nice'i konuk edecek.
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Fransa Ligue 1'de 31. hafta heyecanı Paris'te yaşanıyor. Luis Enrique’nin çalıştırdığı Paris Saint-Germain, sahasında Franck Haise yönetimindeki Nice'i konuk edecek.
Parc des Princes Stadı’nda oynanacak mücadele, Türkiye saati ile 21.45’te başlayacak. Karşılaşmayı Fransız hakem Willy Delajod yönetecek.
Zorlu mücadele, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.